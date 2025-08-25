Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wadephul will EU-Erweiterungsprozess zügig vorantreiben

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 09:39 durch Sanjo Babić
Europa ist nicht die Europäische Union: Viele Menschen wünschen sich ein vereintes Europa, daß die Interessen der Menschen berücksichtigt werden, anstatt nur einseitig Konzerninteressen zu vertreten (Symbolbild)
Europa ist nicht die Europäische Union: Viele Menschen wünschen sich ein vereintes Europa, daß die Interessen der Menschen berücksichtigt werden, anstatt nur einseitig Konzerninteressen zu vertreten (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Außenminister Johann Wadephul (CDU) will den EU-Erweiterungsprozess zügig vorantreiben. "Ein starkes, geeintes und offenes Europa ist nicht nur ein Versprechen für Wohlstand und Sicherheit", sagte der Außenminister am Montag vor einer Reise nach Zagreb. Es sei ein Bollwerk gegen autoritären Druck und ein Garant für die Stabilität des Kontinents.

"Als Vorbild und Brückenbauer für die Beitrittskandidaten, besonders im Westbalkan, kommt Kroatien eine Schlüsselrolle im EU-Erweiterungsprozess zu", fügte der Minister hinzu. Kroatien wisse genau um die Chancen und Herausforderungen. "Daher wünsche ich mir, dass Kroatien eine aktive Rolle im Beitrittsprozess der Staaten des westlichen Balkans zukommt", so der CDU-Politiker.

Kroatien sei mehr als ein enger und verlässlicher Partner Deutschlands. "Kroatien ist ein Vorbild für europäische Integration." Der erfolgreiche EU-Beitritt Kroatiens habe gezeigt, wie Reformbereitschaft, Beharrlichkeit und Mut ein Land verändern und Menschen Perspektiven eröffnen können, so der Christdemokrat.

Gerade jetzt, in einer Welt im Umbruch, zeige sich Europas Stärke in Zusammenhalt und klaren Perspektiven, so der Außenminister. "Wir müssen den EU-Beitrittskandidaten in unserer Nachbarschaft klare Wege in die Gemeinschaft bieten - auf Basis von Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten und Reformkraft."

"Wo diese Perspektive fehlt, versuchen autokratische Mächte mit Desinformation, Korruption und Gewalt Einfluss zu gewinnen, Menschen gegen unser europäisches Projekt aufzubringen und neue Abhängigkeiten zu schaffen", sagte Wadephul. Kroatien habe gezeigt, dass der Weg des EU-Beitritts eine Chance für die Menschen und ein Gewinn für Europa sei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Termine
Kommende Termine
