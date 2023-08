Nicaraguas Präsident: NATO und USA wollen Russland besiegen

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega vertritt die Ansicht, dass die von den USA geführte NATO entschlossen sei, Russland zu besiegen. Dies berichtet das Nachrichtenportal El 19 Digital. Laut Ortega "war es ein historisches Bestreben der europäischen Imperien, Russland zu vereinnahmen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn EU-Staaten immer mehr Waffen in die Ukraine schickten und mehr ukrainische Soldaten ausbildeten, dann sei es kein Krieg mehr zwischen Russland und der Ukraine, so der ni­ca­ra­gu­a­nische Präsident. In dem Zusammenhang betont er:

"Die NATO und die USA versuchen, die Russische Föderation zu zerstören, mit dem Ziel, sich als Herren des Planeten zu etablieren, ohne zu bemerken, dass sich die Zeiten geändert haben und sich auch weiter ändern." Die USA und die NATO seien verrückt, so Ortega, wenn sie glaubten, dass ein Sieg der NATO über die Russische Föderation möglich sei."

Quelle: RT DE