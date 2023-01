oskau hat am Donnerstag weitere 36 britische Bürger mit Sanktionen belegt. Unter ihnen sind Mitglieder des Ministerkabinetts, Vertreter der Streitkräfte und Journalisten. Ihnen wird die Einreise nach Russland untersagt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Außenministerium begründet in einer entsprechenden Erklärung diesen Schritt damit, dass die Regierung in London ihren "antirussischen Kurs" fortsetze, russische Bürger mit Sanktionen belege und eine aktive Propagandakampagne führe, um Russland zu diskreditieren und es in der internationalen Arena zu isolieren. Auf feindselige Aktivitäten werde auch in Zukunft eine angemessene Antwort folgen."

Quelle: RT DE