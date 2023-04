Verfolgung von Russen in den USA – "Einige haben Angst, getötet zu werden"

Laut dem russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, werden in US-Gefängnissen inhaftierte Russen von den Behörden unter Druck gesetzt, mit ihnen Vereinbarungen zu treffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach einem Besuch im New Yorker Gefängnis Red Hook prangerte er die harten Haftbedingungen an und forderte die Behörden sogar auf, einen der russischen Staatsbürger in ein anderes Gefängnis zu verlegen."

