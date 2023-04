Russische Einheiten haben gestern Abend zwei Angriffsversuche der ukrainischen Streitkräfte nahe der Stadt Orechow im Gebiet Saporoschje abgewehrt. Dies teilt Wladimir Rogow, ein Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje, mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er merkt an, dass ukrainische Einheiten, die in der Westukraine gebildet wurden, an den Angriffen beteiligt waren.