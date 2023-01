Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau lädt russische Vertreter dieses Jahr nicht zu Gedenkfeier ein

Der Deutschlandfunk berichtet, dass die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau dieses Jahr keine russischen Vertreter zu der Zeremonie anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers vor 78 Jahren einladen wird. Als Grund nannte die Leitung des Museums die Sonderoperation Russlands in der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Konzentrationslager Auschwitz des NS-Regimes wurde am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit. Bisher haben russische Vertreter jedes Jahr an den Gedenkveranstaltungen am 27. Januar teilgenommen.



Das während der deutschen Besatzung in Polen errichtete Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist ein Symbol für den von den Nationalsozialisten verübten Völkermord an rund sechs Millionen europäischen Juden. Etwa 80.000 nichtjüdische Polen, 25.000 Roma und 20.000 sowjetische Soldaten wurden dort ebenfalls ermordet."

Quelle: RT DE