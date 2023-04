Stoltenberg: Alle NATO-Mitglieder sind sich über Mitgliedschaft der Ukraine einig

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat verkündet, alle NATO-Mitglieder seien sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden sollte. Er erklärte am Freitag: "Wie ich gestern in Kiew sagte, liegt die Zukunft der Ukraine in der Bündnisfamilie. Alle NATO-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden sollte." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte jedoch hinzu, dass das Hauptaugenmerk der NATO-Länder jetzt darauf liege, "den Sieg der Ukraine über Russland sicherzustellen"." Quelle: RT DE