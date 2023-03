Kritische Infrastruktur im Gebiet Poltawa angegriffen

Wie TASS meldet, sollen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im Bezirk Krementschug im Gebiet Poltawa heute abend unter russischen Beschuss geraten sein. Dies habe der Leiter der Militärverwaltung der Region, Dmitri Lunin, am Mittwoch mitgeteilt. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lunin habe per Telegram folgene Kurzbotschaft verbreitet: "Raketenangriff auf kritische Infrastruktur im Bezirk Krementschug"

Zuvor hatte die ukrainische Zeitung Strana über Explosionen in der Nähe von Krementschug im Gebiet Poltawa berichtet. In der Stadt befindet sich die größte Ölraffinerie der Ukraine, die bereits in der Vergangenheit stark von Luftangriffen betroffen war. Während des Tages wurden wiederholt Luftangriffe aus dem Gebiet Poltawa gemeldet."

Quelle: RT DE