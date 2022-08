Weißrusslands Luftwaffe und Flugabwehr üben im Inland und in Russland

Vor dem Hintergrund der Sonderoperation Russlands in der Ukraine führt Weißrussland vom 9. bis 25. August Militärübungen durch. Die Manöver finden sowohl im Inland als auch in Russland statt. Der Militärbehörde in Minsk zufolge ist das Ziel, die Soldaten einzuspielen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Das weißrussische Verteidigungsministerium hat am Dienstag den Start planmäßiger Übungen der einheimischen Luftstreit- und Flugabwehrkräfte bekannt gegeben. Demnach beginnen die Manöver am 9. August und werden bis zum 25. August dauern. Wie der Pressedienst der Militärbehörde in Minsk auf Telegram mitteilt, seien die Übungen in zwei Hauptphasen aufgeteilt. Die erste finde vom 9. bis 11. August auf Truppenübungsplätzen in Weißrussland statt. Die zweite soll vom 22. bis 25. August auf dem Truppenübungsplatz Aschuluk im südrussischen Gebiet Astrachan durchgeführt werden. Dort befindet sich das 185. Zentrum für Kampfausbildung und Kampfeinsatz der russischen Luftstreitkräfte. Nach Angaben des weißrussischen Verteidigungsministeriums sollen Personal und Ausrüstung per Schiene und auf dem Luftweg ins Nachbarland verlagert werden. Die genaue Zahl der beteiligten Soldaten gibt die weißrussische Seite nicht bekannt. Das Ziel der Übungen bestehe darin, die Eingespieltheit der Militäreinheiten zu steigern.