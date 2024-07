Biden will "Fackel an neue Generation übergeben"

US-Präsident Joe Biden hat in einer Rede an die Nation die Gründe für seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft erläutert. "Ich verehre dieses Amt, aber ich liebe mein Land mehr", sagte in der knapp zehnminütigen Ansprache.

Es sei die Ehre seines Lebens gewesen, Präsident zu sein, aber die "Verteidigung der Demokratie" stehe auf dem Spiel - und die sei wichtiger als jeder Titel. Er glaube zwar, dass seine "Führungsrolle in der Welt" und seine "Vision für Amerikas Zukunft" eine zweite Amtszeit verdient hätten, aber nichts dürfe der "Rettung der Demokratie" im Wege stehen.



"Das schließt persönlichen Ehrgeiz ein", so Biden. "Deshalb habe ich beschlossen, dass der beste Weg nach vorn darin besteht, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben." Das sei der beste Weg, die Nation zu vereinen. Er warb auch für seine derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris, die im November gegen Donald Trump antreten soll: Sie sei "erfahren, zäh und fähig". Quelle: dts Nachrichtenagentur