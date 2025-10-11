Macron: „Lecornu, mach’s nochmal!“ – Auftrag für neue Regierung

Wie die dts Nachrichtenagentur auf FinanzNachrichten.de meldet, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut Sébastien Lecornu mit der Regierungsbildung beauftragt. Nach Sondierungen im Élysée soll Lecornu rasch Mehrheiten für ein Programm ausloten. Der Auftrag gilt als Versuch, Stabilität vor den anstehenden Haushalts- und Reformentscheidungen zu sichern.

Lecornu will Gespräche mit Fraktionen und Sozialpartnern bündeln, um ein Kabinett zu formen, das sowohl Haushaltsdisziplin als auch Investitionen in Industrie, Sicherheit und Energiepolitik verbindet. Beobachter erwarten ein Team mit technokratischem Profil und Brücken zu moderaten Kräften. Ein Vertrauensvotum in der Nationalversammlung gilt als Nagelprobe, da das Parlament fragmentiert ist.

In Paris wird darüber beraten, wie Renten-, Standort- und Migrationspolitik priorisiert werden. Für die Märkte zählt, ob der Haushalt rechtzeitig steht und EU-Vorgaben eingehalten werden. Die kommenden Tage entscheiden, ob Lecornu eine tragfähige Arbeitsbasis organisiert.

