Medien: "General Armageddon" wartet auf neuen Job – als Befehlshaber der Luftwaffe Russlands abgelöst

General Sergei Surowikin, der vormals Russlands Truppenverband Süd in der Ukraine und dann das gesamte Truppenkontingent befehligte, das an Russlands Sonderoperation in der Ukraine beteiligt ist, wurde von seinem Posten als Befehlshaber der russischen Luftwaffe freigestellt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies schreibt die russische Nachrichtenagentur RBK mit Verweis auf eigene Quellen. Der Quelle von RBK zufolge soll Surowikin, unter dessen Leitung Russlands Militär seine massiven Lenkflugkörperangriffe auf militärische und zivil-militärische Infrastrukturobjekte im ukrainischen Hinterland unter anderem mit Geran-Drohnen begann und der dafür im russischen Volksmund den Beinamen "General Armageddon" erhielt, auf die Zuweisung einer neuen Aufgabe warten und diese Zeit für einen Kurzurlaub nutzen. Die Befehlsgewalt über die russischen Luft- und Weltraumkräfte soll vorübergehend Wiktor Afsalow erhalten haben, der aktuell deren Generalstab leitet. Das schreibt die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf eigene Quellen. Es heißt allerdings, diese Aufgabe solle Afsalow bereits am 08. Oktober 2022 zugefallen sein, als Surowikin zum Befehlshaber des russischen Kontingents in der Ukraine ernannt wurde. Nach dem sogenannten Marsch auf Moskau der Gruppe Wagner Ende Juni 2023 mehrten sich Gerüchte, Surowikin sei verhaftet worden. Er war, wie es zuvor hieß, offizieller oder quasi-offizieller Verbindungsmann der Gruppe Wagner zum russischen Militär in Fragen der Munitionsversorgung des Unternehmens im Rahmen von dessen Beteiligung an der russischen Sonderoperation in der Ukraine." Quelle: RT DE