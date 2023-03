Polen überreicht restliche zehn Leopard-2-Panzer an Ukraine

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak hat bei einem Briefing am Donnerstag bekannt gegeben, dass Warschau zuletzt zehn der insgesamt 14 der Ukraine zugesagten Panzer an Kiew übergeben habe. Außerdem teilte er mit, dass Polen die Ausbildung von Panzerfahrern aus dem Nachbarland abgeschlossen habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte Polen an die Ukraine vier Leopard-Panzer geliefert.

Ferner teilte der Minister mit, dass Polen demnächst ein Wartungszentrum für die ukrainischen Leopard-Panzer einrichten werde. Es werde sich auf dem Gelände des Werks Bumar Łabędy in der Stadt Gliwice befinden. Als das größte Problem bei der Wartung dieser Panzer bezeichnete Błaszczak den Mangel an Ersatzteilen, deren Produktion vor 20 Jahren eingestellt worden sei. Polen sei nun bereit, die Produktion in Zusammenarbeit mit Deutschland wiederaufzunehmen."

Quelle: RT DE