Bundesregierung sieht sich in Davos "sehr stark vertreten"

Die Bundesregierung sieht sich beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos trotz der Nicht-Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gut vertreten. "Der Chef des Bundeskanzleramtes, der Wirtschaftsminister, die Außenministerin, die Forschungsministerin werden alle vor Ort sein", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.

"Also insofern ist die Bundesregierung doch sehr stark vertreten." Zum Verzicht auf eine Teilnahme von Scholz sagte er, dass alle Termine des Bundeskanzlers "sehr genau abgewogen" würden. Die Entscheidung heiße nicht, dass Scholz nie wieder zum WEF nach Davos reisen werde. "Sondern das wird immer im Lichte der Erkenntnisse und der Lichte der Lage entschieden", so Hebestreit. Quelle: dts Nachrichtenagentur