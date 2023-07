MI6: Kämpfe am Dnipro nehmen zu

Am Unterlauf des Dnipro haben die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen zuletzt zugenommen. Neben intensiven Gefechten am Ostufer um den kleinen ukrainischen Brückenkopf in der Nähe der zerstörten Antoniwsky-Brücke kämpften kleine Einheiten auch um Inseln im Dnipro-Delta, heißt es am Mittwoch im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes.

Beide Seiten griffen demnach auf kleine, schnelle Motorboote zurück und die Ukraine habe erfolgreich sogenannte "Kamikaze-Drohnen" eingesetzt, um einige russische Boote zu zerstören. Russland stehe vor dem Dilemma zu entscheiden, ob es auf diese Bedrohungen mit einer Verstärkung seiner Dnipro-Kräftegruppe auf Kosten der gestreckten Einheiten reagieren solle, die der ukrainischen Gegenoffensive in der Oblast Saporischschja gegenüberstehen, so die Briten. Quelle: dts Nachrichtenagentur