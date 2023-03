Juri Sak, ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, behauptet, Kiew schließe nicht aus, mehr Menschen für das ukrainische Militär zu mobilisieren. In einem Interview mit Bloomberg sagte Sak auf die Frage, ob Kiew über genügend Militärpersonal, insbesondere Infanteristen, verfüge: "Wir haben genügend Reserven. Und natürlich werden wir im Bedarfsfall mehr Leute mobilisieren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilisierung in der Ukraine wurden am 19. Februar erneut um weitere 90 Tage verlängert.

Ukrainische Medien hatten in der Vergangenheit wiederholt von Übergriffen auf Wehrpflichtige berichtet, die sich in der Ukraine in der Mobilisierung befinden. Es gab Berichte über den Einsatz von Krankenwagen durch das Militär, um die Mobilisierten zu Sammelplätzen zu transportieren, und über die Verteilung von Vorladungen durch Versorgungsmitarbeiter. Das ukrainische Militär sagte, die häufigere Verteilung von Vorladungen an öffentlichen Orten sei darauf zurückzuführen, dass die Bürger nicht bereit seien, zu Hause mit dem Militär zu kommunizieren. Die Medien berichteten, dass Ukrainer aus Angst vor Vorladungen am Arbeitsplatz eine offizielle Beschäftigung meiden.

In der Ukraine wird die Umgehung des Militärdienstes während der Mobilisierung mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft."

Quelle: RT DE