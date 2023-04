Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Einheiten nahe der Ortschaften Figolewka, Dwuretschnaja im Gebiet Charkow sowie Nowoselowskoje und Rosowka in der Volksrepublik Lugansk (LVR) angegriffen. Zudem wurden zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen eliminiert. Ein Munitionsdepot in der Nähe der Siedlung Stariza im Gebiet Charkow wurde zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiews Verluste beliefen sich auf etwa sechzig Armeeangehörige, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, einen Pickup und ein Gegenbatterieradar AN/TPQ-50 aus US-Produktion. Bei Krasny Liman wurden ukrainische Truppen in der Nähe von Newskoje, Tscherwonopopowka in der LVR sowie Serebrjanka in der Volksrepublik Donezk (DVR) getroffen. Über 65 Militärs wurden getötet, zwei Infanterie-Kampffahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-30 wurden lahmgelegt. Am Frontabschnitt Donezk nahmen die russischen Stoßtruppen drei Viertel des westlichen Teils der Stadt Artjomowsk mit Unterstützung durch Luftlandetruppen ein. Dabei führten die Luftstreitkräfte sechs Einsätze durch. Die Artillerieeinheiten absolvierten 62 Einsätze. Hierbei wurden etwa 255 ukrainische Soldaten und Söldner eliminiert. Außerdem wurden ein Schützenpanzer, sechs gepanzerte Kampfwagen, zehn Fahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad und zwei Haubitzen von Typ D-20 vernichtet. In der DVR wurden auch ein Munitionsdepot sowie ein Raketen- und Artilleriewaffenlager zerstört. In Richtung Süddonezk und Saporoschje wurden ukrainische Einheiten bei Ugledar und Wremewka in der DVR sowie bei Belogorje im Gebiet Saporoschje angegriffen. Bis zu 20 Kämpfer wurden getötet, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-20 wurden außer Gefecht gesetzt. Im Gebiet Cherson beliefen sich die Verluste der Ukraine auf mehr als 25 Soldaten, zwei Fahrzeuge sowie eine Haubitze vom Typ D-20. Des Weiteren fing die russische Armee entlang der Front zehn Raketen der Mehrfachraketenwerfer HIMARS und Uragan ab. Zudem vernichtete sie fünf ukrainische Drohnen." Quelle: RT DE