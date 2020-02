US-Botschafter in Deutschland wird US-Geheimdienstkoordinator

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, übernimmt das Amt des geschäftsführenden Geheimdienstkoordinators im Weißen Haus. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Grenell habe die USA "außerordentlich gut vertreten" und er freue sich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, so Trump. Der Diplomat ist seit dem 8. Mai 2018 der Botschafter der USA in Deutschland. In dieser Funktion war er auch umstritten. Kritiker warfen ihm mehrfache Brüche mit der diplomatischen Etikette vor. Unter anderem hatte Grenell die deutsche Regierungspolitik immer wieder scharf kritisiert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur