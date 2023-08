Die russischen Truppen haben den Versorgungspunkt einer Mörsereinheit der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlung Kamenka im Raum Kupjansk zerstört. Dies berichtet Jaroslaw Jakimkin, Offizier des Pressezentrums der Gruppe West der russischen Streitkräfte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Im Verlauf der Artillerie-Duelle wurden eine Selbstfahrlafette vom Typ Krab in der Nähe von Kupjansk, eine Mörsereinheit in der Nähe von Stelmachowka und ein Versorgungspunkt einer Mörsereinheit in der Nähe von Kamenka zerstört."

Jakimkin fügte hinzu, dass die ukrainischen Truppen nahe der Siedlung Nowoselowskoje zwei Angriffe auf die Stellungen der russischen Truppen durchgeführt haben. Er hob hervor:

"Der Feind wurde rechtzeitig aufgedeckt. Durch präventiven Artilleriebeschuss und die Heeresflieger der Gruppe wurden die Angriffe vereitelt. Mehr als 20 ukrainische Soldaten wurden getötet."

Quelle: RT DE