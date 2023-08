Das ukrainische Militär habe beim Rückzug aus Bachmut versucht, Häuser mit Panzerabwehrminen zu sprengen und in Brand zu setzen, so ein Augenzeuge gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Über die Kämpfe in Bachmut berichtete er der Agentur beispielsweise Folgendes:



"Wir hatten ukrainische Soldaten in unserem Haus. Sie brachen die Wände zwischen den Wohnungen auf und mussten so nicht auf die Straße, sondern im Haus herumlaufen, ohne nach draußen zu gehen … sie wohnten in unserem Haus im Keller. Wir durften nicht dorthin."



Nachdem sich das ukrainische Militär zurückgezogen hatte, ging der Bewohner in den Keller und stellte fest, dass alle tragenden Wände seines Wohnhauses mit Panzerabwehrminen vermint waren. Der Mann zählte sechs solcher Stellen mit jeweils sechs Minen, so RIA Nowosti. Einige der Minen waren mit TNT-Kugeln versehen, die an den Zündern befestigt waren. Wozu das diente, darüber kann der Mann nur spekulieren – laut der Agentur sagte er:



"Na ja, um uns in die Luft zu jagen. Sie hatten einen solchen Befehl, haben sie gesagt."

Quelle: RT DE