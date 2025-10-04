Stoltenberg mahnt erneuten Dialog mit Russland an

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, wirbt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg für fortgesetzte Gesprächskanäle zu Russland bei unveränderter Abschreckung.

Er betont die Notwendigkeit klarer Signale und verlässlicher Verteidigungsfähigkeit. Dialog solle Eskalationsrisiken mindern, ohne rote Linien zu verwischen. Partnerstaaten werden aufgefordert, Zusagen bei Fähigkeiten und Resilienz einzuhalten.

Sicherheitsexperten sehen in planbaren Kontakten einen Beitrag zur Krisenprävention. Gleichzeitig bleibt Vertrauen gering, weshalb Transparenz und Überprüfbarkeit als Voraussetzung gelten.

Quelle: ExtremNews



