Bin-Laden-Leibwächter Sami A. nach Tunesien abgeschoben

Der ehemalige Leibwächter des Top-Terroristen Osama Bin Laden, Sami A. ist am Freitagmorgen nach Tunesien abgeschoben worden. Das berichtet "Bild" in seiner Samstagausgabe. Von vermummten Bundespolizisten begleitet wurde er in einer Charter-Maschine in seine Heimat geflogen, schreibt das Blatt. Nach der Landung in Tunesien wurde er den dortigen Behörden übergeben.

Sami A. soll einst Mitglied der Leibwächtergarde Osama bin Ladens gewesen sein. Er soll in Afghanistan an einer Ausbildung in einem Terrorcamp teilgenommen und Kontakte zu Drahtziehern der Anschläge vom 11. September gehabt haben. In Bochum lebte er jahrelang von Sozialhilfe. Obwohl er als "Gefährder" galt und von einem Gericht als "akut gefährlich" eingestuft wurde, durfte er lange Zeit nicht abgeschoben werden, weil ihm in Tunesien angeblich Folter drohte. Quelle: dts Nachrichtenagentur