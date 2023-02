Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "In den Gebieten, aus denen sich die ukrainische Seite zurückzog, hinterließ sie nur verbrannte Erde, sodass niemand etwas bekommen konnte. Viele Wohnungen, zivile Objekte, Wohnhäuser, Infrastruktur wurden beschädigt. Aber trotz alledem, trotz der materiellen Verluste und der menschlichen Verluste, ist die Russische Föderation uns zu Hilfe gekommen. Wir sind bereits Teil Russlands, niemand verlässt uns im Stich."

Derzeit werde die Wiederherstellung der Stadt aktiv investiert. Morgun zufolge hätten sich Einwohner der Donezker Volksrepublik viele Jahre lang "in einer Blockade" befunden und nur dank Russland hätten sie das überlebt. Er fügte hinzu:

"Aber wir waren frei. Wir dachten, wie wir wollten, und wir sprachen unsere Muttersprache. Niemand hat unsere religiösen Überzeugungen behindert."

Hierfür sei er sehr dankbar, erklärte der Bürgermeister.

Zuver hatte Russlands Vize-Ministerpräsident Marat Chusnullin erklärt, dass in Mariupol in weniger als einem Jahr 15 neue Wohnblöcke mit 976 Wohnungen in Betrieb genommen worden seien."

Quelle: RT DE