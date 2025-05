Weißer Rauch: Konklave hat neuen Papst gewählt

Das Konklave in der Sixtinischen Kapelle hat einen neuen Papst gewählt. Weißer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle signalisierte am frühen Donnerstagabend, dass eine Zweidrittelmehrheit der 133 Kardinäle sich im fünften Wahlgang auf einen Kandidaten geeinigt haben.

Es wird erwartet, dass der neue Papst den Segen "Urbi et orbi" an die anwesenden Gläubigen auf dem Petersplatz gegen 19 Uhr spenden wird. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche folgt auf Papst Franziskus, der am Ostermontag mit 88 Jahren verstorben war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur