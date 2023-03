Iranischer Verteidigungsminister: Die westlichen Länder bewegen sich auf ihren Untergang zu

Der iranische Verteidigungsminister Mohammad Reza Gharaei Ashtiani hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Teheran erklärt, dass die Ausweitung der Waffenlieferungen an andere Länder eines der Ziele des Iran sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Ashtiani schickt der Iran Waffen an andere Länder, um ihnen zu helfen, ihre Rechte zu wahren und sich gegen die Tyrannei durch starke Länder zu verteidigen." Quelle: RT DE