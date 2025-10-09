Ex-Vier-Sterne-Generäle kritisieren eine wachsende politische Vereinnahmung der Streitkräfte – mit Blick auf Personalpolitik und Befehlsketten. Dies berichten gleichlautend ZDFheute (Ben Hodges), FR.de/echo24 (McChrystal-Interviews).

Der frühere US-Europakommandeur Ben Hodges moniert eine verengte außen- und sicherheitspolitische Debatte; Entscheidungen würden zu oft parteipolitisch gerahmt.

Auch Ex-ISAF-Oberbefehlshaber Stanley McChrystal warnt in Interviews vor einem Klima, das Loyalität zur Person über Verfassungstreue stelle. Experten verweisen auf die Gefahr sinkenden Vertrauens in die Truppe – und mahnen, zivile Kontrolle dürfe nie mit parteipolitischer Steuerung verwechselt werden.

Quelle: ExtremNews