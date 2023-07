IAEO findet bei jüngsten Inspektionen keine Hinweise auf Sprengstoff in AKW Saporoschje

Die Mitarbeiter der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) haben bei ihren jüngsten Inspektionen am Atomkraftwerk Saporoschje keine Hinweise auf Sprengstoff in der Anlage gefunden, teilte der Generaldirektor der Organisation Rafael Grossi am Mittwoch bei einem Gespräch mit Journalisten in Japan mit. Er betonte: "Bei unseren letzten Inspektionen haben wir keine Sprengstoffe festgestellt, aber wir bleiben weiterhin wachsam." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Renat Kartschaa, Berater des Chefs des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom, sagte, dass es keine Grundlage für die Behauptung des ukrainischen Präsidenten über das Vorhandensein von Sprengstoff auf dem Dach der Kraftwerksblöcke des AKW Saporoschje gebe. Er erklärte: "Herr Selenskij lügt schamlos. Wozu brauchen wir dort Sprengstoff? Es ist unsinnig, die Spannung um das AKW aufrechtzuerhalten. Für uns hat die nukleare Sicherheit Priorität. Die Dächer der Kraftwerksblöcke zu verminen, stellt im Gegenteil eine Bedrohung dar, das können wir uns nicht leisten. Irgendjemand muss in diesem Chaos seinen Verstand bewahren." Als einen der Gründe für diese Aussage nannte Kartschaa den Wunsch der ukrainischen Führung, die Lage am AKW Saporoschje zu destabilisieren." Quelle: RT DE