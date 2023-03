Ex-US-Geheimdienstler Ritter warnt die Ukraine vor Verlust weiterer Gebiete

Kiew werde die Kontrolle über weitere Gebiete verlieren, wenn es den militärischen Konflikt mit Moskau fortsetze, so der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, in einem Gespräch mit dem YouTube-Kanal Rebirth of Communism: "Es hat einen irreversiblen Verlust von zwanzig Prozent des ukrainischen Territoriums gegeben, eine Zahl, die sich erhöhen könnte, wenn der Konflikt weitergeht." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ritter zufolge habe das Land bereits zwischen 200.000 und 300.000 Soldaten verloren und Millionen von Einwohnern seien zu Flüchtlingen geworden.

Außerdem habe die Ukraine Infrastrukturen im Wert von Billionen von US-Dollar eingebüßt. Aus all dem lasse sich nur eine Schlussfolgerung ziehen: Kiew könne kein Interesse an einer Fortsetzung der Kampfhandlungen haben, resümierte der Ex-Offizier." Quelle: RT DE