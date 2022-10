Russland schließt Schwarzmeerkorridor für Getreidelieferungen

Das russische Militär hat den so genannten "Getreidekorridor" geschlossen, über den ukrainische Agrarprodukte durch das Schwarze Meer transportiert werden. Weitere Schifffahrt über die Route ist unmöglich, weil Kiew sie für militärische Operationen gegen Russland nutzt, so Moskau. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Militär hat am Montag den so genannten "Getreidekorridor" geschlossen, über den ukrainische Agrarprodukte durch das Schwarze Meer transportiert werden. Der Schritt wurde durch die Aktionen der Ukraine provoziert, die die Route für Angriffe auf Russland nutzte, so das russische Verteidigungsministerium.

Jegliche Schifffahrt durch den "Korridor" werde gestoppt, "bis die Situation mit dem ukrainischen Terroranschlag auf die militärischen und zivilen Schiffe in Sewastopol geklärt ist", so das Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Kiew solle sich dazu verpflichten, den Korridor nicht für militärische Zwecke zu nutzen, so das Ministerium. Gleichzeitig betonte es, dass Russland sich nicht von der Vereinbarung zurückgezogen, sondern sie lediglich auf unbestimmte Zeit ausgesetzt habe.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag erklärt, Russland sei bereit, die fehlenden ukrainischen Getreideexporte in die ärmeren Länder aus seinen eigenen Beständen zu kompensieren. Er warnte auch davor, dass der Getreidehandel nun "viel riskanter und gefährlicher" geworden sei, da Russland die Seesicherheit in den Gewässern des vorgesehenen Getreidekorridors nicht garantieren könne.

Russland stehe "noch immer in Kontakt" mit anderen Parteien, einschließlich der UNO und der Türkei, sagte Peskow, fügte jedoch hinzu, dass Moskau nicht bereit sei, sich zu einer erneuten Beteiligung an dem Abkommen überreden zu lassen.

Ein Dutzend Schiffe, die ukrainisches Getreide geladen hatten, durften bereits am Montag die türkischen Häfen verlassen. Die Gemeinsame Koordinierungsstelle (JCC) in Istanbul stimmte einem Plan zur Inspektion von 40 weiteren Schiffen zu, trotz Moskaus Entscheidung, das Abkommen auszusetzen. Es ist unklar, ob sie ihren Plan nun weiterverfolgen wird."

