Der FC Bundestag reist im Juni nach Moskau

Die Fußballmannschaft des Bundestages will mit gut einem Dutzend Spielern im Juni nach Moskau reisen und gegen Abgeordnete aus der russischen Duma spielen. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Das Fußballspiel soll am Abend des 8. Juni stattfinden, für den 9. Juni sind politische Gespräche geplant, außerdem eventuell ein Besuch des Kremls. "Die Politik muss alles dafür tun, die Entstehung von Feindschaft zwischen Deutschen und Russen zu verhindern. Deshalb ist es gut, wenn sich Abgeordnete aus beiden Ländern zum Fußballspielen treffen", sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) der "Welt am Sonntag".

So unterschiedlich Duma und Bundestag seien, entstünden über den Sport "Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen und die sollten wir nutzen". Dem FC Bundestag sei "klar, dass die Beziehungen Deutschlands und seiner westlichen Partner zu Russland zurzeit sehr angespannt sind", sagte Oppermann. So gebe es "grundlegende Differenzen mit der Politik von Wladimir Putin", über die man nicht einfach hinweggehen könne. "Aber es gibt auch einen Konsens in der deutschen Bevölkerung: Russland ist nicht unser Feind", sagte Oppermann der "Welt am Sonntag": "Ich freue mich auf die Reise des FC Bundestag nach Moskau." Der Kapitän der Mannschaft, der Abgeordnete Markus Weinberg (CDU), sagte der "Welt am Sonntag": "Gerade in diesen konfliktreichen Zeiten ist es wichtig, miteinander zu reden. Das will der FC Bundestag auch in Moskau tun."

Quelle: dts Nachrichtenagentur