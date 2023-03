AfD: Statt Enteignung von Haus und Hof: Lieber raus aus der EU!

Millionen Hauseigentümer werden sich in den kommenden Jahren massiv verschulden müssen. Oder sie sitzen plötzlich auf der Straße! Nachdem Bundesabriss-Minister Habeck (Grüne) mit seinem Heizungs-Horror Ernst machen will – Öl- und Gasheizungen werden in absehbarer Zeit einfach verboten – zieht jetzt die EU nach und beschließt kaum noch erfüllbare Energiestandards für Wohnbauten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Neues Dach, neue Dämmung, neue Fenster und Türen: Rund sechs Millionen Häuser allein in Deutschland sind betroffen. Wie Familien sich das leisten sollen, ist aber nur die eine Frage. Welche Firmen es überhaupt noch umsetzen können, ist die andere. Aber wo die Energiebilanz nicht stimmt, drohen Bußgelder oder Strafsteuern. Mindestens. Dass uns EU und Ampelregierung direkt in die Öko-Diktatur führen, sagen längst nicht mehr nur wir von der AfD: Auch Wissenschaftler wie der Ökonom Prof. Marcel Frondel vom Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen sieht die Eigentumsrechte gefährdet, wie er gegenüber der Bildzeitung erklärte. Denn allein schon der Austausch von Heizungen wird viele finanziell einfach überfordern. Die Bundesregierung will dafür zwar Fördermittel einsetzen. Laut Frondel würde das aber rund eine Billion Euro an Steuergeldern kosten. Und die kommen woher? Auch aus der steigenden Steuerbelastung auf Grund und Boden. Wer die Grünen und ihre Gefolgsleute in den Regierungen und Parlamenten immer noch für romantische Weltverbesserer hielt, muss spätestens jetzt wach werden. Es sind knallharte Sozialisten, die dem Privateigentum von Normalbürgern den Kampf ansagen. Mit pauschalem Verweis auf den Klimaschutz ziehen sie die Stellschrauben überall und jederzeit nach Belieben an – und niemand scheint etwas dagegen unternehmen zu wollen. Außer uns von der AfD. Statt Heizungen auszutauschen und Milliarden für Energiestandards zu verpulvern, die sich Berufspolitiker mal eben ausgeknobelt haben, sollten wir Leute wie Habeck austauschen – und den Bundesbürgern Verschuldungen bis ans Lebensende ersparen." Quelle: AfD Deutschland