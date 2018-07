Jungen-Fußballmannschaft lebend aus thailändischer Höhle gerettet

Nach über einer Woche ist eine 12-köpfige Jungen-Fußballmannschaft mit ihrem Trainer lebend aus einer Höhle in Thailand gerettet worden. Das teilte der Gouverneur von Chiang Rai am Montagabend (Ortszeit) mit. Die Jungen und ihr Trainer waren seit Samstag vergangener Woche in der Tham-Luang-Höhle verschollen.

Die zwölf Fußballspieler waren im Alter von elf bis 16 Jahren, bei dem Trainer handelte es sich um einen 25-Jährigen. Anhaltender Monsunregen hatte die Suche in der überfluteten Höhle erschwert, zuletzt hatte der Regen aber dann nachgelassen. Quelle: dts Nachrichtenagentur