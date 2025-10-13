Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CDU-Außenpolitiker loben Trumps Rolle – Hoffnung auf Durchbruch im Nahost-Plan

CDU-Außenpolitiker loben Trumps Rolle – Hoffnung auf Durchbruch im Nahost-Plan

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Donald J. Trump (2023)
Donald J. Trump (2023)

Bild: Screenshot Internetseite: "https://secure.winred.com/save-america-joint-fundraising-committee/bf1d23bd52c25ba6?exitintent=true" / Eigenes Werk

Nach Fortschritten beim US-Friedensplan würdigten Unions-Außenpolitiker Donald Trump als möglichen „Friedensstifter“, berichtet die dts Nachrichtenagentur. ZDFheute zitiert Johann Wadephul (CDU) mit Lob für die Vermittlung. WELT berichtet parallel über die anstehenden Schritte der ersten Plan-Phase.

Die Anerkennung aus der Union kommt vor dem Hintergrund konkreter Umsetzungsfristen. Medien nennen den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge sowie einen Teilrückzug israelischer Kräfte. Strittig bleiben weitere Phasen, etwa Entwaffnung, Verwaltung und Sicherheitsgarantien. 

Berlin signalisiert Unterstützung für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau, betont aber, dass der Erfolg an überprüfbare Fortschritte geknüpft ist. Beobachter warnen vor Rückschlägen durch Zwischenfälle oder politische Friktionen auf beiden Seiten. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


