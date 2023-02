Hunderte demonstrieren in Washington, D.C. gegen Krieg: "Wir wissen, was jeder von Ihnen getan hat"

Ein Jahr nach der internationalen Eskalation des Krieges in der Ukraine werden die Stimmen gegen den Krieg immer lauter. Zu Hunderten haben sich am Sonntag Demonstranten der Antikriegsbewegung "Rage against the war Machine" vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C versammelt, um gegen die "Kriegstreiberei" der USA und der NATO zu protestieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der demokratische Senator Dennis Kucinich hat dabei die Unfähigkeit oder gar den Unwillen der US-Regierung angeprangert, Konflikte friedlich zu lösen: "Ihr größtes Talent besteht darin, die Funktion der Medien mit Fehlinformationen und Desinformationen zu untergraben und diese als Mittel einzusetzen, um Angst und Hass unter unserem Volk zu schüren, durch haarsträubende Politik hierzulande Spaltungen hervorzurufen, und im Ausland durch Lügen, Betrug, Provokationen und Operationen unter falscher Flagge uralten Hass zu schüren, die das Wesen der Demokratie entweihen." Quelle: RT DE