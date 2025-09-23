Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Symbolfigur der Revolution von 2011 vor Entlassung – Menschenrechtler jubeln

Symbolfigur der Revolution von 2011 vor Entlassung – Menschenrechtler jubeln

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 11:44 durch Sanjo Babić
Bild: AfD Deutschland

Der ägyptisch-britische Aktivist Alaa Abd el-Fattah ist per Präsidentenerlass begnadigt worden, melden Reuters und AP. Laut The Guardian und ZEIT ONLINE sollen neben ihm weitere Gefangene von der Maßnahme profitieren.

Abd el-Fattah galt international als Symbol für den Kampf um Meinungsfreiheit in Ägypten. Seine Familie und NGOs hatten jahrelang Kampagnen organisiert. Der Fall überschattete auch internationale Gipfel in Ägypten.

Menschenrechtsgruppen begrüßen den Schritt und fordern die Freilassung weiterer politischer Gefangener. Beobachter sehen zugleich eine strategische Geste Kairos, um Beziehungen zu westlichen Partnern zu entspannen. Entscheidend sind nun die Bedingungen seiner Freiheit und mögliche Reiseerlaubnisse.

Quelle: ExtremNews


