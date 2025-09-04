Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bundespräsident Steinmeier besucht König Charles

Bundespräsident Steinmeier besucht König Charles

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:14 durch Sanjo Babić
Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender beim Empfang von König Charles III. und Königin Camilla, Queen Consort am 29. März 2023 in Berlin
Lizenz: OGL 3
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine besondere Einladung aus London erhalten: Der britische König Charles III. wird ihn Anfang Dezember zum Staatsbesuch empfangen. Das berichtet der "Spiegel".

Es ist das erste Mal seit Dezember 1998, dass ein Bundespräsident mit den höchsten protokollarischen Ehren im Königreich willkommen geheißen wird. Damals reiste das deutsche Staatsoberhaupt Roman Herzog auf Einladung von Elizabeth II. auf die Insel. Nach dem Tod der Queen im September 2022 wurde ihr ältester Sohn Charles König. Schon wenige Monate später wurde er Ende März 2023 im Rahmen eines Staatsbesuchs in Deutschland von Steinmeier empfangen.

Nachdem Charles im Februar 2024 eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte und sich seitdem entsprechenden Behandlungen unterzieht, muss der König seine öffentlichen Termine einschränken. Einen protokollarischen Höhepunkt erwartet Bundespräsident Steinmeier schon wenige Wochen vor dem Staatsbesuch in Großbritannien: Am 22. September wird er im Vatikan von Papst Leo XIV. empfangen. Es ist das erste persönliche Aufeinandertreffen der beiden nach der Wahl Leos zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Mai 2025.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

