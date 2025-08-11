Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Strack-Zimmermann (FDP) zum Putin-Trump-Treffen in Alaska: Ohne eigene militärische Stärke werde Europa "immer nur Zaungast sein."

Strack-Zimmermann (FDP) zum Putin-Trump-Treffen in Alaska: Ohne eigene militärische Stärke werde Europa "immer nur Zaungast sein."

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 12:30 durch Sanjo Babić
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2023) im Karnevall
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2023) im Karnevall

Bild: Eigenes Werk /SB

Dass bei dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin bisher weder der Präsident der Ukraine, noch Vertreter der EU eingeladen sind, sieht die Abgeordnete des Europäischen Parlaments Strack-Zimmermann kritisch.

Die EU müsse zwar anerkennen, dass "Europa keine militärische Stärke besitzt und insofern weder von Russland noch von Trump ernst genommen wird", solange bei einer Verhandlung aber nicht die Ukraine beteiligt ist, verspricht sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament keine Lösung des Ukrainekrieges: "Ohne den Präsidenten der Ukraine ist das sowieso nicht möglich", äußerte sie sich gegenüber dem Fernsehsender phoenix.

Dass der NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Vorhinein nun Gespräche über territoriale Fragen im Rahmen eines Friedens für unvermeidbar hält, habe sie überrascht, auch wenn es bei Verhandlungen immer zu einem "Geben und Nehmen" komme. Um die Position der Ukraine hierbei zu stärken, müsse Europa vielmehr Stärke demonstrieren und einen Frieden an die Bedingungen eines NATO-Beitritts, sowie eines EU-Beitritts der Ukraine knüpfen, statt Zugeständnisse an Putin zu machen: "Wir wissen doch heute nur zwei Dinge: Putin will die Ukraine vereinnahmen und wir wissen, dass Trump nicht wirklich weiß, was er will - er will Frieden, das ist eine gute Nachricht, aber der Weg dorthin wird so nie und nimmer bestritten werden", so Strack-Zimmermann.

Quelle: PHOENIX (ots)

