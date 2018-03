Schweiz: Mörder von Rupperswil zu Höchststrafe verurteilt

In der Schweiz ist der Mörder von Rupperswil zur Höchststrafe verurteilt worden. Thomas N. erhält eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und wird ordentlich verwahrt, urteilte das Bezirksgericht Lenzburg am Freitag. Der Fall hatte über die Landesgrenzen hinaus großes Aufsehen erregt. Der Angeklagte hatte am 21. Dezember 2015 eine Mutter, ihre 13 und 19 Jahre alten Söhne sowie die 21-jährige Freundin des älteren Sohnes in einem Haus getötet.

Im Laufe der Tat hatte er die Mutter gezwungen, Geld in der nahen Bankfiliale und am Geldautomaten abzuholen, anschließend hatte er den jüngeren Sohn vergewaltigt. Der Beschuldigte hatte sich in allen Anklagepunkten außer in einem unwesentlichen Detail schuldig bekannt. Die Opfer seien von Thomas N. richtiggehend geschächtet worden, begründete der Richter am Freitag das Urteil. Quelle: dts Nachrichtenagentur

