Schießerei an Schule in Schweden - mehrere Verletzte

An einer Schule in der zentralschwedischen Stadt Örebro ist es am Dienstag zu einer Schießerei gekommen. Mindestens fünf Personen seien niedergeschossen worden, teilte die Polizei mit. Es war zunächst unklar, wie schwer die Verletzungen sind.

Lokalen Medienberichten zufolge soll es zu Schüssen mit einer automatischen Waffe gekommen sein. Weitere Details waren zunächst unklar. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei warnte davor, sich dem Tatort zu nähern. Der Einsatz sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Es gehe bei dem Einsatz um versuchten Mord, Brandstiftung sowie ein schweres Waffendelikt.



Die schwedische Zeitung "Aftonbladet" schrieb unterdessen, dass das örtliche Krankenhaus die Notaufnahme und die Intensivstation zur Aufnahme von Verletzten vorbereitete. Quelle: dts Nachrichtenagentur