Volksrepublik Donezk binnen 24 Stunden 22 Mal von ukrainischen Truppen beschossen

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Donezk feuerten ukrainische Einheiten insgesamt 19 Raketen im Kaliber 155 und 152 Millimeter ab. In der Richtung Wolnowacha gab es Artilleriebeschuss im Kaliber 155 Millimeter. In Richtung Jassinowataja schlugen zwei Granaten eines Mehrfachraketenwerfers und der Artillerie im Kaliber 152 Millimeter ein. Insgesamt feuerten die ukrainischen Streitkräfte 109 Stück verschiedener Munition ab.

Außerdem wurden bei Beschuss zwei Zivilisten im Bezirk Kuibyschew der Stadt Donezk und in der Siedlung Wolnowacha verletzt.