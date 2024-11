Biden verspricht "friedlichen und geordneten" Machtwechsel

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump verspricht der scheidende US-Präsident Joe Biden einen "friedlichen und geordneten" Machtwechsel. "Das Volk wählt und bestimmt seine eigenen Anführer, und zwar auf friedliche Weise", sagte er am Donnerstag in einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses.

"Und wir leben in einer Demokratie. Der Wille des Volkes setzt sich immer durch."



Er habe am Mittwoch mit dem gewählten Präsidenten Trump gesprochen, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren, so Biden weiter. "Und ich habe ihm versichert, dass ich meine gesamte Verwaltung anweisen werde, mit seinem Team zusammenzuarbeiten, um einen friedlichen und geordneten Übergang zu gewährleisten." Das sei es, was die Bürger verdienten, so Biden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur