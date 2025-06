Ökonom Rochell warnt nach Nahost-Angriffen vor gravierenden Folgen

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, Jörg Rocholl, hat angesichts der Angriffe im Iran und in Israel vor gravierenden ökonomischen Folgen für die deutsche Wirtschaft und die Börsenmärkte gewarnt. "Das ist eine zutiefst beunruhigende Situation, denn wir haben ja jetzt schon eine sehr hohe Verunsicherung an den Märkten. Diese wird sich nun noch weiter verstärken", sagte Rocholl am Freitag den Sendern RTL und ntv.

Bereits jetzt stiegen die Energie- und Ölpreise.



Zudem sei unklar, was mit den Handelsrouten geschehe, da nicht absehbar sei, ob die Huthi-Rebellen versuchen werden, diese einzuschränken. "Neben allen politischen und militärischen Auswirkungen hat die Lage auch gravierende ökonomische Konsequenzen", resümiert Rocholl. Wie schwer diese für die deutsche Wirtschaft ausfallen, hänge stark davon ab, wie lange der Konflikt im Nahen Osten andauere und ob es zu einer weiteren Eskalation komme.

Quelle: dts Nachrichtenagentur