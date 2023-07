Gouverneur: Ukrainische Truppen ergeben sich massenhaft am Frontabschnitt Saporoschje

Am Frontabschnitt Saporoschje würden sich die ukrainischen Truppen in Gruppen von bis zu einem ganzen Zug ergeben. Dies erklärte Jewgeni Balizki, der Gouverneur des Gebietes Saporoschje, im russischen Fernsehen. "Ich kann sagen, dass der Feind in der letzten Zeit – sagen wir, im letzten Monat – begonnen hat, sich zu ergeben. Und es sind nicht mehr nur ein oder zwei Personen, die sich ergeben, wie es im Frühjahr der Fall war, sondern ganze Truppenteile, keine Kompanien, sondern bereits ganze Züge." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Balizki zufolge erhalten die russischen Truppen die Verteidigungslinie ständig aufrecht, und ihr Kampfgeist sei "ausgezeichnet". Er betonte, dass für alle, die sich ergeben haben, ein angemessener Unterhalt organisiert wurde, "niemand wird geschlagen oder gefoltert"." Video

