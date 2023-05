Brasiliens Präsident Lula da Silva will eigenen Friedensvorschlag bei G7-Treffen vorstellen

Der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva will seinen Plan für die Beilegung des Ukraine-Krieges beim kommenden G7-Treffen in Japan vorstellen. Das Treffen der Gruppe der Sieben ist für die kommende Woche geplant. Obwohl Brasilien nicht zu den G7-Staaten zählt, ist der südamerikanische Spitzenpolitiker ebenfalls zum Gipfel eingeladen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag hat sich Lula da Silva in der brasilianischen Hauptstadt Brasília mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte getroffen. Die Agentur Agência Brasil zitiert den linken Politiker mit den Worten:

"Ich glaube, dass es der Moment der Diplomatie ist – und nicht der des Krieges. Alle wissen, dass Brasilien die territoriale Invasion in der Ukraine verurteilt hat. Aber gleichzeitig wird die Fortsetzung des Krieges nur zum Tod führen. Wir müssen jemanden finden, der über den Frieden diskutiert. Brasilien ist dazu bereit."

Er habe inzwischen seine Idee, eine Gruppe von Vermittlerstaaten ins Leben zu rufen, an die Regierungen in China und London übermittelt, so Lula da Silva. Er werde nun seinen Plan auch allen G7-Staaten beim Gipfel in Japan vorstellen. Dem südamerikanischen Politiker zufolge habe jede Seite ihre eigenen Gründe, was den Krieg in der Ukraine betreffe. Brasilien und weitere Länder hätten aber auch ihre Gründe, um zu versuchen, eine Lösung zu finden.

Am Mittwoch trifft sich der brasilianische Vize-Außenminister Celso Amorim in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. Zuvor hat er sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen."

Quelle: RT DE