Chrupalla kritisiert "Verbrechen" in Gaza

Chrupalla kritisiert "Verbrechen" in Gaza

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Tino Chrupalla (2023)
Tino Chrupalla (2023)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

AfD-Chef Tino Chrupalla wirft Israel vor, im Gazastreifen "Verbrechen" zu begehen. "In vielem, was wir gerade in Gaza sehen, was die Versorgung der Zivilisten angeht, was die hungernden Kinder angeht, was Tötung von Kindern angeht, muss man davon sprechen, dass dort Verbrechen stattfinden", sagte er im ZDF-"Sommerinterview"

Dies müsse auch "gesühnt werden", fügte der AfD-Vorsitzende hinzu. Er unterstützte zudem den Stopp bestimmter Waffenlieferungen an Israel: "Unsere Position, was zum Beispiel Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete angeht, ist klar: Die haben wir von Anfang an, auch im Wahlprogramm, immer abgelehnt und dazu stehen wir auch", sagte Chrupalla.

Er bekräftigte dennoch, dass Israel für die AfD "ein Partner und auch ein befreundetes Land" bleibe. "Wenn sie politisch falsch liegen", müsse man aber auch Freunde kritisieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

