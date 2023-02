Wagner-Chef: Schon rund 100.000 ukrainische Soldaten von Wagner-Kämpfern getötet

Weiter berichtet RT DE: "Prigoschin antwortete damit eine Frage nach den Verlusten unter den Wagner-Kämpfern, die von der US-Regierung mit 30.000 Mann angegeben wurden. Prigoschin antwortete dazu wörtlich:

"Es gibt in der Tat eine große Zahl von Todesopfern seit dem Beginn der speziellen Militäroperation. Es sind viel mehr als 30.000. Ich denke, es sind etwa einhundert- bis einhundertzehntausend. Aber Sie benutzten dabei eine falsche Fragestellung: Sie fielen nicht in den Reihen der Wagner-Gruppe. Sie fielen, als sie in die Kampflinien der Wagner-Gruppe gerieten."

Quelle: RT DE