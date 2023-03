Prigoschin will Präsident der Ukraine werden: Wagner-Kräfte befinden sich 1,2 Kilometer vom Verwaltungsviertel in Artjomowsk

Der russische Kriegsberichterstatter Alexander Simonow hat auf Telegram ein Video veröffentlicht, in dem der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, in der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Artjomowsk (Bachmut) zu sehen ist. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der 61-Jährige beantwortet dort Fragen, darunter nach dem angeblichen Munitionshunger bei den Wagner-Kämpfern. Prigoschin fordert das russische Verteidigungsministerium erneut auf, seinem Unternehmen Munition zur Verfügung zu stellen. Ihm zufolge kämpften die Wagner-Angehörigen für die gemeinsame Sache. Ohne sie wäre die Situation an der Kontaktlinie viel komplizierter.

Prigoschin erklärt in dem Video, dass sich die russischen Kräfte nur 1.200 Meter von der Stadtverwaltung entfernt befänden. Abschließend macht der Wagner-Gründer ein "politisches Coming-out". Er habe zwar keine politischen Ambitionen in Russland, aber doch in der Ukraine:

"Ich habe eben beschlossen, im Jahr 2024 für das Amt des Präsidenten der Ukraine zu kandidieren. Ich werde mit Poroschenko und Selenskij wetteifern. Wenn ich die Präsidentenwahl in der Ukraine gewinnen werde, dann wird alles bestens sein, Jungs. Dann wird man keine Munition mehr brauchen."

