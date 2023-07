Der Oberhaupt Tschetscheniens, Ramsan Kadyrow, berichtete auf seinem Telegramkanal, dass eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der 95. Separaten Angriffsbrigade der ukrainischen Luftlandetruppen nahe der Ortschaft Kremennaja (LVR) zerschlagen wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dazu schrieb er: "Während einer erfolgreichen Offensive in der Nähe der Forstwirtschaft Serebrjanski bei Kremennaja wurde eine Aufklärungsgruppe der 95. Separaten Sturmbrigade der ukrainischen Luftlandetruppen überwältigt. Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Nazis ausgeschaltet und fünf Personen gefangen genommen."



Kadyrow postete auch ein Video, in dem ein gefangener ukrainischer Militär über seine Kampfausbildung in Großbritannien spricht."

Quelle: RT DE