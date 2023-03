Russlands Außenamt: Mit Drohnenflügen über Schwarzem Meer fragt Washington nach Ärger

Mit der Absicht, Flüge ihrer Aufklärungsdrohnen über dem Schwarzen Meer fortzusetzen, fragen die USA nach Ärger, warnt der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er ermahnt Washington, Russlands Geduld nicht auf die Probe zu stellen:

"Was wichtiger ist, ist nicht die Tiefe, in der sich das Wrack der Drohne befindet, sondern die Tatsache, dass sie sich im Gebiet befand, in dem wir im Zusammenhang mit der militärischen Sonderoperation ein Sonderregime verhängt haben. Die US-Amerikaner leugnen demonstrativ und für alle offensichtlich, zynisch und in öffentlicher Form die Rechtmäßigkeit solcher Schritte und erklären ihre Absicht, derartige Aktivitäten fortzusetzen. Sie fragen in diesem Fall nach Ärger in Form unserer Gegenmaßnahmen. Wir warnen sie davor, mit unseren Nerven zu spielen und unsere Geduld auf die Probe zu stellen.

In jedem Fall wird die Sicherheit der Russischen Föderation mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu 100 Prozent gewährleistet werden."

Zuvor, am 14. März 2023, versank ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug des US-Militärs vom Typ MQ-9 Reaper im Schwarzen Meer im von Russland verhängten Sperrgebiet, das der oben zitierte russische Vize-Außenminister Rjabkow erwähnte. Dies geschah während einer Abfangaktion, das russische Jagdflugzeuge vom Typ Suchoi Su-27 gegen den Eindringling flogen."

