Rumänien will ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets auszubilden

Rumänien ist an der Ausbildung ukrainischer Piloten für den Einsatz in F-16-Kampfjets der NATO-Mitgliedstaaten beteiligt und beabsichtige, in naher Zukunft alle erforderlichen Dokumente zu erhalten, die eine Ausbildung auf rumänischem Hoheitsgebiet erlaubten. Dies erklärte der rumänische Premierminister Marcel Ciolacu in einem Interview mit der Financial Times. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er stellte klar: "Ich erwarte, dass der Papierkram [für die Piloten] in den nächsten Tagen bearbeitet wird, und das ist das letzte Hindernis [auf diesem Weg]." "Soweit wir wissen, ist die Logistik vorbereitet." Ciolacu sagte, dass die erhöhten Ausgaben für Militär- und Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine den Haushalt des Landes stark unter Druck setzten. Die rumänische Zentralbank prognostiziert, dass das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 7,5 Prozent des BIP ansteigen wird und damit weit über dem Ziel von 4,4 Prozent liegt. Zuvor hatten mehrere europäische Länder, darunter Dänemark und die Niederlande, ihre Absicht bekundet, ukrainische Piloten für den Einsatz an F-16-Jets auszubilden." Quelle: RT DE